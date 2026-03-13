На Солнце произошла сильная вспышка впервые за 3 недели

Впервые за три недели на Солнце произошла сильная вспышка M-класса. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как отметили ученые, максимум излучения был достигнут в 12:55 мск, а продолжительность составила около 20 минут.

«Положение центра вспышки на краю солнечного диска исключает влияние на Землю. Предвестников того, что событие может запустить выход Солнца из текущего локального минимума, нет. Почти наверняка взрыв является единичным и относительно случайным», – говорится в телеграм-канале Лаборатории.

В то же время астрофизики обратили внимание, что к Земле пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой на светиле. Наблюдаются слабые возмущения. В этой ситуации прогноз по выходу к концу дня на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным, – отмечается в сообщении.

