На Солнце произошла крупная вспышка: плазма движется в сторону Земли

На Солнце произошла сильная вспышка уровня M2.8, пик которой наблюдался в 15:15 мск. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в своем телеграм-канале.

«Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли. По данным с космических телескопов, во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа», – уточнили учены в телеграм-канале.

По их словам, событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов – по Земле, судя по всему, ударит центр плазменной структуры.

«Один удар такого типа планета в этом году уже испытала: с 19 по 21 января на Земле прошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом, но тогда её источником было гораздо более сильное событие уровня X1.8. На данный момент такие последствия невозможны, но предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за 2 месяца (прогнозируемый уровень G3)», – отмечается в сообщении Лаборатории.

Москва, Анастасия Смирнова

