На Солнце произошла вспышка высшего уровня. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, в 04:07 по московскому времени сила достигла балла X2.5.

Это событие стало самым мощным за последние 2,5 месяца. Более крупная вспышка – уровня X4.2 – была зарегистрирована 4 февраля.

Взрыв сопровождался крупным выбросом плазмы. Однако его эпицентр оказался довольно сильно смещен к краю Солнца и есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Прямой удар по Земле в такой ситуации исключен.

Москва, Елена Васильева

