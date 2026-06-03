На Солнце зарегистрирована сильнейшая за последнее время вспышка

На Солнце произошла вспышка балла М9.3. Как сообщает в соцсетях лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований.

«На Солнце в 04:36 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая, согласно каталогам, является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X класса не хватило около 7 процентов», – говорится в сообщении.

Интенсивность деятельности на Солнце начала нарастать в середине дня 2 июня, с тех пор каждые семь часов регистрируются новые вспышки.

Следующую, уже максимального уровня Х вспышку ученые в середине дня в среду. Впрочем, выброса плазмы в сторону Земли пока не было, поэтому солнечная активность пока считается безобидной.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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