Сегодня утром по московскому времени на Солнце произошел черный взрыв, результат которого завтра ночью будет ощущаться на Земле. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так. Черный взрыв на Солнце», – говорится в телеграм-канале Лаборатории.

Ученые пояснили, что сегодняшняя вспышка, которая была зафиксирована в 10:00 мск, разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода.

«Водород в таком состоянии практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца – соответствующие фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое. В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе», – отмечается в сообщении.

В Лаборатории уточнили, что завтра в ночь часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощено растениями.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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