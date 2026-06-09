В Санкт-Петербурге состоится IX Российский философский конгресс

В Северной столице России пройдет очередной, девятый по счету, Российский философский конгресс. Главное ежегодное событие отечественной философской мысли под названием «Философия в контексте современных вызовов» состоится 18-20 июня 2026 года. В работе Конгресса примут участие около 900 человек из десятков регионов России. Научная программа мероприятия будет организована в рамках порядка 50 секций, круглых столов и панельных дискуссий, где выступят представители крупнейших вузов и научных центров страны. Организаторами мероприятия выступают: Российское философское общество и Санкт-Петербургский государственный университет.

Тема Конгресса посвящена фундаментальной роли философии в осмыслении текущей геополитической и социальной реальности. Участники форума обсудят цивилизационную идентичность российского государства-мира, сохранение культурных кодов и выработку стратегий мышления для ответа на глобальные вызовы. Программа направлена на глубокое философское осмысление действительности, доказывающее, что философия сегодня является не отвлеченной дисциплиной, а практическим инструментом анализа и прогнозирования.

Ключевым событием Конгресса станет церемония вручения Евразийской философской премии – единственной философской премии национального и международного уровней в России и единственной философской премии стран БРИКС. Премия присуждается за выдающиеся достижения в различных областях философского знания и её популяризации. Лауреаты определяются по результатам голосования Совета Премии, в который входят ведущие ученые-философы России и Ближнего Зарубежья. Вручение премии проводится в 10 номинациях: «За вклад в философию», «Лучшая российская философская книга», «За работу по истории русской философии», «За работы в области философской компаративистики», «За проекты в области философии», «За исследование в области этики и традиционных ценностей», «За работу в области философской футурологии», «За перевод зарубежного философского труда», «За исследование незападных философских традиций», «Молодые таланты в философии».

В течение трех дней пройдут порядка 50 тематических секций, панельных дискуссий и круглых столов, охватывающих все направления современной философии: философская онтология, теория познания, логика, этика, история западной философии, восточные философии и сравнительная философия, история русской философии, философия и методология науки, философия истории, философия политики и права, социальная философия, философская антропология, философия культуры, философия религии и религиоведение, философия техники, философия естественных наук.

Проведение столь масштабного Конгресса демонстрирует, что российская философская наука успешно развивается, формулируя ответы на вызовы, актуальные для российского общества и всего мира. Только за последние три года Россия приняла у себя целый ряд знаковых мероприятий мирового уровня, включая Евразийский философский конгресс и масштабный Кантовский конгресс в Балтийском федеральном университете. Философы остаются в авангарде общественной мысли, активно публикуясь и ведя дискуссии прямо сейчас, здесь, в России.

Официальный сайт: https://events.spbu.ru/philosophy-congress

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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