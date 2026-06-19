Названы лауреаты Евразийской философской премии-2026: почти 1000 философов из 10 стран мира собрались в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения Евразийской философской премии – единственной в России и странах БРИКС. Премия прошла на площадке IX Российского философского конгресса, который объединил почти 1000 философов из 10 стран мира: России, Болгарии, Сербии, Китая, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Имена лауреатов в 10 номинациях, державшиеся в тайне до последнего момента, были объявлены со сцены в формате театрализованного шоу с элементами виртуальной реальности. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы превратили награждение в иммерсивное шоу: с театрализацией, и «выступлениями» виртуальных образов великих русских мыслителей – Федора Достоевского, Николая Бердяева и других, которые стали соведущими мероприятия.

Совет премии состоял из 51 ученого (из них 30 докторов наук, 16 кандидатов наук) из 24 вузов и научных учреждений России и Ближнего Зарубежья. Победители были определены тайным голосованием. Награды вручали почетные гости – лауреаты прошлых лет, известные общественные и культурные деятели.

Премия призвана популяризировать лучшие труды российских философов, стимулировать создание новых исследований и повысить статус философского знания в общественном сознании.

«Сегодня в мире идет перелом эпох. Новый мир требует новых идей. Поэтому России как никогда нужны философы с их созидательными идеями и смыслами, способными сделать Россию новым мировым лидером», – отметил организатор премии, доктор философских наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, Депутат ГД Олег Матвейчев.

Одним из лауреатов Евразийской философской премии-2026 стал Даши Намдаков – известный российский скульптор с мировым именем, Академик Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации. Член Союза художников России. Член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры

Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Музее искусства народов Востока, Музее современного искусства в Москве, в музеях многих стран мира, в том числе Америке и Китае. Монументальная скульптура Чингисхан работы Даши Намдакова установлена в Лондоне. Даши Намдаков является одним из художников Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Совершенно неожиданно для меня я оказался в таком уважаемом для меня сообществе. Люблю всегда общаться с философами, читаю много. Для меня вот так получить премию – неожиданно. Особенно, когда занимаешься «молчаливой философией», для меня это великая честь», – рассказал Даши Намдаков.

Премия вручена в 10 основных номинациях:

«За вклад в философию» – Алексей Руткевич (НИУ ВШЭ) и Александр Ермичев (Русская христианская гуманитарная академия).

«Лучшая российская философская книга» – Александр Филиппов («Восстание Левиафана», НИУ ВШЭ) и Виктор Молчанов («Смысл, реальность, коммуникация. Концепции предельных оснований», РГГУ).

«За работу по истории русской философии» – Ксения Ермишина (МГУ) за монографию о Петре Савицком.

«За проекты в области философии» – Антон Кузнецов (МГУ) за подкаст «Неискусственный интеллект».

«За исследование в области этики и традиционных ценностей» – Евгений Логинов (МГУ) за книгу «Существование Бога? Современные позиции и подходы».

«За работу в области философской футурологии» – Павел Родькин (НИУ ВШЭ) за книгу «Постгуманистический реализм: искусство и искусственный интеллект» и Александр Журавский за футурологический роман «Альтернатива».

«За философию в искусстве» – Даши Намдаков, всемирно известный скульптор, академик Российской академии художеств, Заслуженный художник РФ. Его работы хранятся в Эрмитаже, Третьяковской галерее, музеях США, Китая, Германии, Франции, Японии и других стран.

«За перевод зарубежного философского труда» – Ирина Блауберг (ИФ РАН) за перевод Анри Бергсона «Духовная энергия» и Ибрагим Тауфик (ИВ РАН) за перевод Ибн-Сины «Исцеление. Теология».

«За исследование незападных философских традиций» – Анатолий Колесников (СПбГУ) за межкультурный анализ восточноазиатской философии и Виктория Лысенко (ИФ РАН) за исследование индийской философии восприятия.

«Молодые таланты в философии» – Александр Львов (СПбГУ) за междисциплинарное исследование философской природы мировоззрения и Евгений Логинов (МГУ) за научно-исследовательскую деятельность и журнал «Финиковый компот».

В Год единства народов России учреждена номинация «Философский диалог народов» – лауреатом стал Нур Кирабаев, заведующий кафедрой истории философии РУДН, за проект «Диалог цивилизаций: Восток – Запад» и организацию философской коммуникации народов России.

«За популяризацию русской философии в Евразии» – лауреат Чжан Байчунь, профессор Хайнаньского университета (Китай), за организацию международной конференции «Сергей Сергеевич Хоружий и русская философия».

«Премия памяти» – посмертное признание философов, ушедших в 2025 году: Татьяны Горичевой, Михаила Громова, Леонарда Калинникова, Михаила Маслина, Карена Момджяна, Эриха Соловьева и Азы Тахо-Годи.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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