В Китае медики впервые пересадили мужчине почки и печень свиньи

В Китае медики в качестве эксперимента впервые в истории пересадили 53-летнему мужчине с диагностированной смертью мозга несколько органов свиньи – в частности, почки и печень, сообщает South China Morning Post.

Как уточняется, органы функционировали в течение всего периода наблюдений в течение пяти дней, после чего исследование прекратили по просьбе родственников. Тем не мнее, как пояснили ученые, исследование показало осуществимость трансплантации печени и обеих почек от свиньи человеку. Эти результаты в перспективе могут быть полезны для клинического применения, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Китае печень свиньи три дня поддерживала жизнь пациента перед трансплантацией.

Пекин, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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