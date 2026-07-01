Сильная магнитная буря накроет Землю вечером 2 июля

Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка высшего уровня Х. Она может вызвать сильную магнитную бурю на Земле вечером 2 июля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По информации ученых, вспышка X1.1 произошла на Солнце около полуночи. Ее максимум зарегистрирован в 23:50 мск.

«Несмотря на умеренную силу взрыва (если такой термин можно употребить к событию высшей категории), при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце-Земля удар все равно будет довольно ощутимым», – указали в лаборатории.

Как отметили специалисты, бурь и радиационных штормов высшего уровня в этом случае не ожидается, однако «события категории G3 (сильные магнитные бури), по-видимому, неизбежны».

Прогнозируемая буря ожидается самой сильной с марта текущего года. В последний раз магнитная буря уровня G3 фиксировалась 21 марта 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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