Утром 3 августа на Земле началась первая магнитная буря августа и шестая магнитная буря лета 2026. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс плазмы пришел к Земле еще в воскресенье днем, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только к утру понедельника.

Событие происходит по прогнозируемому сценарию – как по времени формирования, так и по интенсивности: текущий уровень находится между G1 (слабым) и G2 (обычным). Согласно тому же сценарию, продлится буря недолго – не более 4-6 часов, а, возможно, и меньше, пояснили в лаборатории солнечной астрономии.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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