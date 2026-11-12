На Солнце неожиданно произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка класса M. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M», – говорится в сообщении.

Солнечная активность последние несколько дней находится на среднем уровне. После сильной вспышки были зарегистрированы несколько вспышек более слабого класса C.

По прогнозам специалистов, магнитное поле планеты сохранит стабильность еще как минимум 7-10 дней.

Москва, Зоя Осколкова