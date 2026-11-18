На Солнце фиксируется новый всплеск активности. Взрывы происходят сразу в нескольких областях, это может говорить о том, что рост является системным, предполагают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По подсчетам ученых, за сутки 17 ноября были зарегистрированы 16 вспышек, в том числе одна сильная – класса M. Вспышки зафиксированы в шести группах пятен с номерами 4572, 4576, 4577, 4578, 4579, 4581.

Лаборатория сообщает: это наводит на мысль, что рост активности является системным, но делать напрямую такие выводы рано. Главным образом пока мешает то, что вспышки в своей основной массе относятся к слабым и средним. Посмотрим, что будет сегодня.

В то же время на Землю вспышки в ходе нового всплеска активности пока не оказывают никакого влияния. Однако если рост активности продолжится, то возможен скорый выход на сильные события.

Москва, Елена Васильева