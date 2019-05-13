Кто принес свободу Европе: в Севастополе открылся фестиваль «Победили вместе»

В Севастополе состоялось торжественное открытие XV фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ «Победили вместе». Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы кинофорума особенно подчеркнули важность сохранения исторической памяти в условиях сложной международной обстановки и давления на Россию.

Выступая на церемонии открытия, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что победа в Великой Отечественной войне до сих пор объединяет все народы бывшего Советского Союза.

«Мы видим, какое давление идет на нашу страну, как искажается правда, как с факелами шествуют по столицам наших братских советских республик. Фильмы фестиваля расскажут правду о войне. Они говорят о том, что все мы – все народы Советского Союза – победили вместе. Хотелось бы, чтобы он продолжался дальше, это важно для наших детей. Мы обязательно победим вместе», – сказал Саблин.

По словам контр-адмирала в отставке, советника губернатора Севастополя Сергея Рыбака, очень важно помнить, кто именно принес свободу от фашистских захватчиков Европе. «Для нас, ветеранов Севастополя, которые видели войну воочию, очень важно люди из 34-ти стран прибыли на фестиваль с фильмами о войне, подвиге советских солдат – о том, кто принес свободу Европе, кто избавил и от фашизма, и рабства. Мы покажем фильмы о том, что делается в Болгарии, Китае, США, ЕС», – отметил Рыбак.

Президент фестиваля – кинорежиссер, народный артист РФ Владимир Меньшов со своей стороны обратил внимание, что программа фестиваля за последние годы значительно расширилась и теперь участники фестиваля могут рассказать своему зрителю победах не только в бою, но и в мирной жизни.

«Фестиваль становится все обширнее и обширнее гораздо больше участников разделили уже фестиваль на 4 конкурса. Мы растем, крепнем. Мы сознательно проводим эту политику, потому что держаться только на фильмах о войне и о памяти о войне – не совсем правильно. Набирается все больше фильмов, которые посвящены победам и в спорте и других областях жизни», – сказал Меньшов.

Напомним, XV фестиваль «Победили вместе» проходит в Севастополе по инициативе Героев Советского Союза, проживающих в Крыму и Севастополе. Цель кинофорума – вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Фестиваль проводит Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ и Черноморского флота РФ. Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов, в состав жюри входят кинематографисты из России и других стран.

В этом году на конкурсы прислано более 500 заявок из 34 стран и 37 российских регионов. Организаторы обратили внимание, что в 2019 году заметно выросло число заявок из европейских стран: Франции, Финляндии, Швеции, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Чехии, Польши, Литвы, Эстонии, Сербии, а также Турции, Китая, Австралии, Южной Кореи, США, Индии, Израиля и Сирии.

Севастополь, Мария Вяткина

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