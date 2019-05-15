Неофициозный патриотизм: Украина показала, что можно сделать с молодежью

Современная Украина после развала Советского Союза показала, как можно изжить патриотизм среди молодежи и предать забвению подвиг ветеранов в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Севастопольского регионального отделения «Российского союза ветеранов» Михаил Анохин, выступая накануне на фестивале документального кино «Победили вместе», подчеркнул, что необходимо сделать патриотическое воспитание менее официозным.

Анохин обратил внимание, что сегодня судьба и подвиги многих простых солдат оказались забыты. «Есть определенные события, которые известны всем, а вот маленькие, местного значения теряются. А война состоит из такого множества эпизодов. У нас создается определенная категория людей, определенная каста – офицеры, высшие чины – их чествуют, а простой обыкновенный солдат, который всю войну прополз на пузе – он как-то забывается. За 23 года при Украине они были во многом забыты», – сказал он.

Такой официальный и прагматичный подход, как считает ветеран, не помогает патриотизму, скорее наоборот. «Украина показала, что можно за 23 года сделать с молодежью, поэтому у нас сейчас все кинулись к патриотизму. Те, кто сидят наверху понимают, что молодежь – эта та сила, которая может много свернуть. Нужно правильно работать и показывать патриотизм молодежи», – подчеркнул Анохин.

Напомним, XV фестиваль «Победили вместе» проходит в Севастополе по инициативе Героев Советского Союза, проживающих в Крыму и Севастополе. Цель кинофорума – вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Фестиваль проводит Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ и Черноморского флота РФ. Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов, в состав жюри входят кинематографисты из России и других стран.

В этом году на конкурсы прислано более 500 заявок из 34 стран и 37 российских регионов. Организаторы обратили внимание, что в 2019 году заметно выросло число заявок из европейских стран: Франции, Финляндии, Швеции, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Чехии, Польши, Литвы, Эстонии, Сербии, а также Турции, Китая, Австралии, Южной Кореи, США, Индии, Израиля и Сирии.

Севастополь, Мария Вяткина

Севастополь. Другие новости 14.05.19

Зеленский отказался объявлять государственный дефолт по совету Коломойского. / Зеленский предложил на должность главы СБУ владельца квартиры в Крыму. / Генпрокурор Украины выдал Госдепу всю антитрамповскую агентуру в Киеве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»