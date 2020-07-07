Плюс 5: число заболевших Covid-19 в Севастополе превысило 250 человек

В Севастополе в течение минувших суток выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших оказался девятилетний ребенок, сообщается на сайте правительства города.

Врачи поставили диагноз Covid-19 людям, контактировавшим с ранее заболевшими.

Также сообщается, что за день выздоровели еще 5 пациентов с коронавирусом.

Всего в Севастополе выявлено 254 случаев Covid-19. В настоящий момент в больницах остаются 43 человека. Излечились от инфекции 198 человек, умерло 5 человек.

Под наблюдением медиков находятся 1129 человек, из них 226 – в двух больницах, 992 – по месту жительства.

Как сообщал «Новый День», в России за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 6368 человек в 82 регионах. Общее число заболевших Covid-19 достигло 694 230. В течение суток скончались 198 пациентов, выздоровел – 9551.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 07.07.20

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