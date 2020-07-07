Число заболевших коронавирусом продолжает снижаться, но вновь подскочила смертность

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Общее число заболевших Covid-19 достигло 694 230. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В 1902 (29,9%) случаях болезнь протекает без симптомов. Суточный прирост снизился и составляет 0,9%. При этом в Калмыкии, Ненецком АО и Крыму за минувшие сутки не было выявлено новых инфицированных. Также низкий показатель в Москве и Московской области – 0,3%. В Ингушетии, Северной Осетии и Чечне дела обстоят несколько хуже – 0,5%.

Наибольшая прибавка по числу новых случаев за день вновь зафиксирована в Москве (+629). За ней следует ХМАО (+283) и Санкт-Петербург (+278). Замыкают пятерку регионов с наибольшим числом заболевших за сутки Иркутская и Свердловская области, в них прибавилось 245 и 226 пациентов с коронавирусом. Еще в 13 регионах прибавка составила от 102 до 198 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 551, а за весь период с начала вспышки от коронавируса нового типа излечились 463 880 человек.

198 заболевших скончались. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 48. В Москве умерли 24 человека, в Московской области – 18, в Красноярском крае – 8. В Иркутской и Свердловской областях скончались по 7 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 10 494.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 21,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 202 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 272 814 человек», – отметили в операштабе.

В мире, по данным Университета Джона Хопкинса (США), выявили более 11,6 больных коронавирусной инфекцией, 538 тысяч скончались. Лидерство по числу инфицированных удерживают США, там подтверждено 2,9 млн случаев заражения. На втором месте Бразилия – 1,6 млн. Третье место занимает Индия с 719 тысячами заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.07.20

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