В Севастополе почти не осталось свободных коек для больных Covid-19

В больницах Севастополя почти не осталось свободных коек для больных коронавирусной инфекцией, признали власти города. По словам замгубернатора Александра Кулагина, в больницах, где лечат пациентов с ковидом, свободными остаются всего 34 койки. На сегодняшний день свободный коечный фонд в этих медучреждениях составляет только 1%.

В связи с этим решено перевести из больниц в обсерватор, организованный в пансионате «Изумруд», пациентов с бессимптомной формой Covid-19. Это в итоге позволит освободить места в стационарах для тяжелых больных, рассчитывают власти города. Как отметил Кулагин, у почти 10% заболевших коронавирусной инфекцией заболевание протекает бессимптомно. В их числе есть дети, которые лежат в больницах вместе с мамами, рассказал чиновник. Вероятно, их в первую очередь переведут в обсерватор. Предполагается, что обсерватор начнет принимать больных к концу недели. Сейчас объект готовят к приему заболевших коронавирусом, информирует РИА «Новости Крым».

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в Севастополе выявили 23 заболевших Covid-19, зафиксирован еще один летальный исход.

На прошлой неделе в республике Крым на фоне роста заболеваемости коронавирусом было принято решение пациентов с легкой и бессимптомной формами инфекции не госпитализировать, а отправлять на амбулаторное лечение.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 28.09.20

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