Правительство вынесло на общественные слушанья проект яхтенной марины

Жители Севастополя уже не первый год слушают о планах правительства Севастополя превратить Балаклаву в современную яхтенную марину. Идея первоклассная. Уникальное месторасположение Балаклава и ее великая история позволит бухте стать лучшей такой мариной в мире. Яхтенный туризм сегодня – это тренд. Туристы всего мира несколько последних лет предпочитают проводить свои отпуска на яхтах – как бы это не удивительно звучало для россиян привыкших, что на яхтах отдыхают только богатые, американцы и европейцы. Те, кто выбирает отдыха на яхтах, наоборот, экономят. Дело в том, что, арендовав яхту на несколько дней, турист платит один раз, как за несколько дней проживания в номере отеля. Проживая в отеле можно пойти только на близлежащие пляжи и осмотреть только достопримечательности округи. А, плавая по морю на яхте, можно каждый день посещать новые города и пляжи. Кто не мечтает за время отпуска посмотреть южный берег Крыма целиком и полностью? Об этом думают практически все туристы нашего полуострова. Если благоустройство Балаклавский марины когда-нибудь произойдет, то такую возможность получат миллионы россиян… Но время идет, и пока от этих разговоров к видимым для населения делам никто не приступает. На прошлой неделе разговоры возобновились с новой силой.

Правительство вынесло на общественные слушания «Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Создание яхтенной марины» и проект планировки и межевания территории «Балаклава-1» «Нам очень важно услышать точку зрения людей. Мнения у всех разные. Мы готовы выслушать предложения, время у нас есть, учесть и интегрировать их в проект», – отметила заместитель губернатора Мария Литовко. По словам вице-губернатора, проект создания яхтенной марины включает много сопутствующих мероприятий. «Это не только яхтенная марина. Инфраструктура в районе Балаклавской бухты не заменялась годами, а некоторых видов инженерной инфраструктуры там не было и в помине, например, канализации, из-за чего стоки попадают в воду. В рамках марины эта инфраструктура будет создана. Сегодня в бухте стоит до 500 судов, емкость увеличивается не на много. Яхты не обеспечены должной портовой инфраструктурой, например, «черные» и «серые» воды с судов сливаются не в специальный приемник, а в море. Так быть не должно», – сказала Мария Литовко.

При этом вице-губернатор заверила, что суда жителей Балаклавы, которые уже находятся в бухте, останутся там на тех же условиях. «Все направления морской деятельности, которые сложились в Балаклаве, должны остаться. Это и промысловые рыбаки, мы с ними обсуждали какой им нужен причал – сделаем так, как они просили. Это и перевозки к пляжам, морские прогулки. Губернатор подчеркивал это. Условия для населения будут такими же или еще лучше. Для наших судов, которые не ведут коммерческую деятельность, цена останется самой низкой. Никто их вытеснять или перемещать не собирается. В основном марина зарабатывается на транзитных стоянках. Доля таких судов в марине примерно 30-50%», – подчеркнула Мария Литовко.

Также вице-губернатор заверила, что все исторические здания – объекты культурного наследия будут сохранены. «У нас планируется поэтапная реставрация этих объектов по разным программам. В частности, в рамках капитального ремонта многоквартирных домов», – добавила вице-губернатор.

«Яхтенная марина – это только начало пути. Появятся внебюджетные проекты, которые позволят получить больше мест размещения для наших туристов. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали не только экскурсанты, которые несколько часов пользуются нашей инфраструктурой. Мы хотим, чтобы гости оставались здесь с ночевкой. Средний чек такого туриста минимум в три раза выше», – сказала Мария Литовко.

Севастополь, Светлана Евдокимова

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