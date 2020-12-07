Архитекторы раскритиковали проект яхтенной марины в Севастополе

Архитекторы Севастополя раскритиковали проект яхтенной марины в Балаклавской бухте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство марины на 600 яхт планируют начать в следующем году. Предполагается привлечь 14 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, и соорудить не только марину и портопункт, но и еще 12 объектов для развития яхтенного туризма.

Сейчас проект находится в стадии общественного обсуждения. Оставить свои замечания и предложения можно до 25 декабря на сайте городского правительства в разделе «Открытые общественные обсуждения».

Союз архитекторов Севастополя свое мнение уже озвучил.

«В Севастополе существует ряд значительных по площади стоянок для маломерных судов, самая большая из которых находится в устье Стрелецкой бухты. Функционально данные комплексы являются объектами местного уровня и обеспечивают потребности, прежде всего, населения Севастополя, в плавсредствах для отдыха и спортивного рыболовства. Заявленная идея о создании общероссийского и даже международного уровня яхтенного комплекса в Балаклавской бухте выглядит как субъективное желание, не подкрепленное объективными предпосылками, особенно в свете восприятия Крыма со стороны многих стран современного мира», – заявил председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Пушкарев, отмечая: даже если отбросить геополитические взгляды на данный вопрос, существует много проблем, на которые следует обратить внимание прежде, чем принимать решение по такому сложному и объемному градостроительному объекту.

Архитекторы подчеркивают, что Балаклавская бухта является ярким примером уникальных природных явлений, которые могут быть отнесены к охраняемым историческим природным доминантам города, наряду с окружающими ее холмами и остатками Генуэзской крепости, а также ее охранной зоной.

«Охране подлежит как сама бухта с ее визуальными перспективами, так и исторически сложившиеся виды деятельности на акватории (водные связи малых судов с пляжами, рыболовецкая инфраструктура с ее причалами). Предлагаемый к реализации проект в корне меняет ландшафт местности, девальвирует основу главной достопримечательности Балаклавы – ее ансамбль природы и средневековой архитектуры», – говорит Пушкарев.

Он обращает внимание на экологические риски проекта. Так, по подсчетам специалистов, под яхты займут две трети бухты, что повышает опасность загрязнения как морской воды, так и воздушного бассейна, так как все современные яхты оснащены двигателями на жидкостном топливе, используемыми при маневрировании.

Для эксплуатации целого яхтенного «поселения» необходимы такие ресурсы, как чистая водопроводная вода, условия для отвода и очистки использованных водных ресурсов, а также электроэнергия и, возможно, газовые сети. «Если обострить оценку, речь идет о размещении жилого поселка на воде со всеми видами инфраструктуры, включая стоянки для автомобилей, в непосредственной близости от акватории бухты (так или иначе с обслуживанием «марины» будет связано значительное количество автотранспорта – гостевые стоянки, подвоз продуктов, оборудования и т.д.)», – отмечает Пушкарев.

Кроме того, формирование яхтенной стоянки на 600 мест повлечет за собой наличие мощной ремонтной базы, которая займет максимально ценные для общественного использования береговые зоны бухты. В целом, суммарные нагрузки на ограниченные горами и морем территории возрастут многократно.

Плюс ко всему, инициаторы проекта и его исполнители не учитывают социальную подоплеку ситуации, а именно, отношение местного населения к подобного рода инициативам. «Очевидно, что для города эта «ахтенная марина» будет являться непомерным грузом, не улучшит, а ухудшит условия проживания, – заявляет Пушкарев, – повысит социальную напряженность из за сталкивания интересов жителей Балаклавы (рыбаки, морские связи с пляжами) и имущественно и социально чуждых им владельцев запредельно дорогих «коттеджей под парусом».

Севастополь, Олег Яковенко

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