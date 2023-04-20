В Севастополе отменили военный парад 9 мая

В Севастополе не будут проводить парад в День Победы 9 мая. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства. По его словам, решение приняло Министерство обороны России. Но другие праздничные мероприятия в городе состоятся, поздравления ветеранов будут, отметил Развозжаев.

«На следующей неделе проведем оргкомитет и расскажем, какие мероприятия пройдут в Севастополе», – сказал губернатор. Как отметил Развозжаев, «в любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах и так далее», передает РИА «Новости Крым». Также, по его словам, будут мини-парады под окнами домов ветеранов» – с такой инициативой выступил Черноморский флот.

Напомним, 12 апреля глава РК Сергей Аксенов заявил, что в Крыму отменили массовые торжества на 1 мая и на День Победы. В частности, в регионе не будет праздничной демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военного парада 9 мая.

Севастополь, Наталья Петрова

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