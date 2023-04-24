В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта после атаки беспилотников

Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте остановлено после ночной атаки надводных беспилотников. Об этом сообщили власти Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», – говорится в сообщении. Причина остановки не уточняется.

«На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщает телеграм-канал «Транспорт Севастополя».

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ночью в понедельник, 24 апреля, силы Черноморского флота отражали атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. По его данным, один надводный беспилотник уничтожили силы противоподводно-диверсионного отряда (ППДО), второй взорвался сам. «Никакие объекты не повреждены», – написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Севастополь уже несколько раз подвергался атакам надводных дронов. Последний раз флот отразил нападение беспилотников ранним утром 22 марта, тогда было уничтожено три дрона.

Севастополь, Наталья Петрова

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