В Севастопольской бухте возобновлено движение морского транспорта

Возобновлено движение пассажирских катеров и паромов в Севастопольской бухте, прерванное после ночной атаки надводных беспилотников на внешнем рейде. Об этом сообщает телеграм-канал ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее рейд перекрыли в связи с атакой дронов. Один из аппаратов был уничтожен Черноморским флотом, второй взорвался сам, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что никакие городские объекты не были повреждены в результате инцидента.

Севастополь, Наталья Петрова

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