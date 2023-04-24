В Севастополе рассказали о последствиях атаки украинских дронов

От взрывов украинских морских беспилотников в Севастополе выбиты стекла в четырех жилых домах, уточнил губернатор города Михаил Развозжаев.

Ранее он сообщил, что в 3:30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. Один надводный дрон уничтожили силы Черноморского флота на внешнем рейде, второй взорвался сам.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали», – написал глава города в своем телеграм-канале.

Развозжаев поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. В настоящее время управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется, уточнил губернатора.

«Важный момент – в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, то есть перед входом в бухту, где установлено заграждение. Это внешний рейд. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», – добавил он.

Напомним, что после неудавшейся атаки дронов временно прерывалось движение пассажирских катеров и паромов в Севастопольской бухте.

Севастополь, Наталья Петрова

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