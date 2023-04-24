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NewDayNews.ru

Понедельник, 24 апреля 2023, 16:01 мск

Новости Севастополь

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Базу ЧФ в Севастополе пытались атаковать три безэкипажных катера ВСУ

В Минобороны России рассказали о попытке ВСУ атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе.

По данным ведомства, противник пытался ударить по пункту базирования Черноморского флота тремя безэкипажными быстроходными катерами в понедельник около 03:30.

«Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ЧФ отбили атаку надводных дронов на Севастополь: один беспилотник уничтожили на внешнем рейде, второй взорвался сам.

Позже он уточнил, что в результате взрывов уничтоженных дронов в четырех жилых домах вылетели стекла. Другого ущерба не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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