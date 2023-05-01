В Севастополе флот и ПВО отражают атаку дронов: сбит один БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом украинском беспилотнике. По его словам, летательный аппарат был уничтожен силами ПВО при отражении вражеской атаки.

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит», – написал Развозжаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что все службы города находятся в готовности, и призвал сохранять спокойствие.

Ранее сегодня о сбитом беспилотнике на западе Крыма сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»