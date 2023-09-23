В Севастополе объявили о ракетной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о ракетной опасности в городе. Есть риск повторного ракетного удара.

«Внимание всем! Ракетная опасность!», – написал губернатор в Telegram.

Развожаев напомнил правила поведения при воздушной тревоге. В частности, необходимо плотно закрыть окна и не подходить к ним.

Ранее утром в Севастополе сработала система ПВО. Обломки сбитой украинской ракеты упали в районе причала в Сухарной балке, сообщал губернатора города.

Севастополь, Наталья Петрова

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