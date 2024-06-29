В результате ракетной атаки на Севастополь пострадали три человека

Три жителя Севастополя пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на город. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем тг-канале. У пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести, сейчас их госпитализируют.

До этого губернатор сообщил об уничтожении над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы двух воздушных целей. По его данным, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне и в Балаклавском районе.

Развозжаев уточнил, что от упавших осколков пострадал частный дом на улице Выгонной в Балаклаве. По его словам, осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок. Кроме того, несколько домов пострадало от осколков на улице Жукова.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге и работе средств ПВО в городе. Также сообщалось о временном перекрытии движения на Крымском мосту и движения через пункт пропуска Джанкой на севере Крыма. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту и движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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