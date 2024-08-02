В Севастополе эвакуировали четыре многоэтажки из-за уничтожения части ракеты ATACMS

В Севастополе эвакуировали жильцов четырех многоэтажных домов на проспекте Генерала Острякова на время уничтожения части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Напомним, после ночной атаки ВСУ с применением БПЛА и ракет ATACMS в Севастополе было перекрыто движение на проспекте Острякова из-за падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов.

«Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Если сказать простым языком, то вместе со специалистами Водоканала выбрано место, где нет коммуникаций, будет выкопана яма, и уничтожение части ракеты и суббоеприпасов пройдет в ней», – написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что большое количество суббоеприпасов от ракеты ATACMS упало в зеленой зоне в районе проспекта Острякова. По его словам, боеприпасы обнаружены в траве и кустах, их уборка «займет больше времени». В связи с этим власти продлили срок перекрытия проспекта ориентировочно до 16:00, добавил губернатор. Он попросил жителей города заранее выбирать маршруты объезда.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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