В Севастополе намерены к лету устранить последствия утечки мазута в Черном море

Основные последствия выбросов мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров на береговую полосу в Севастополе планируется устранить к лету. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия-24».

«Очень рассчитываем, что уже к лету основные все последствия будут ликвидированы и мы сможем даже дополнительные мероприятия провести, чтобы уже подготовить наши пляжи к летнему сезону», – сказал он.

Развозжаев также сообщил, что новых выбросов мазута на территории Севастополя по состоянию на 9 января не выявлено. При этом, указал он, что нет никаких гарантий, что новые мазутные пятна, которые находятся в акватории Черного моря, не будут течениями приносить к побережью.

Ранее сегодня губернатор города сообщил, что в толще воды в акватории Севастополя есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции. По итогам аппаратного совещания по ликвидации последствий ЧП было решено выставить вдоль галечных пляжей города сети для сбора мазута, так как не исключено, что выбросы нефтепродукта еще могут повторяться.

Напомним, впервые мазутные пятна после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря обнаружили в Севастополе 3 января. На следующий день в городе был объявлен режим ЧС регионального значения. Из-за загрязнения побережья нефтепродуктами режим ЧС также введен в Крыму и на Кубани.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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