В Севастополе объявлен режим ЧС из-за выброса мазута на пляжи

Новые загрязнения мазутом с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров выявлены на пляжах Севастополя, но они пока не носят массового характера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем тг-канале. Из-за выброса нефтепродуктов на побережье сегодня в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Накануне губернатор Севастополя сообщил об обнаружении небольшого мазутного пятна на входе в Балаклавскую бухту. Единичные мелкие пятна также нашли на пляже Серебряный в Балаклаве – в водорослях и на камнях. Указанные участки загрязнений уже расчистили. Кроме этого, были обнаружены несколько птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. В государственном ветеринарном центре в Севастополе развернут пункт приема птиц.

«Проверяется информация [о загрязнении] с других пляжей, с Северной стороны, с Золотого есть информация, с других пляжей. Это все пока не носит характера массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, видны, остаются на камнях, это, конечно, надо ликвидировать. Побережье достаточно обширное», – сообщил градоначальник в субботу.

Береговая линия Севастополя будет разбита на отдельные участки для очистки от мазута, к работам привлекут волонтеров. «Часть необходимых защитных средств закуплена, часть необходимо докупить <…> и будем уже тогда волонтерские группы привлекать, оперативно убирать с побережья то, что будет выносить», – рассказал Развозжаев. Он выразил надежду, что загрязнения не будут иметь массовый характер.

Позднее губернатор заявил, что в Севастополе введен режим ЧС регионального значения. Он уточнил информацию по новым загрязнениям, выявленным в субботу на территории города. По словам Развозжаева, мазут на площади примерно 100 кв. м был обнаружен на пляже «Звездный берег», территорию уже очистили спасатели и местные жители. Мазутные пятна также обнаружены на пляжах «Голубая бухта» и «Нахимовец». Небольшие пятна нефтепродуктов нашли в воде в Орловке. Силами спасателей и местных жителей собран мазут с берега Северной стороны, добавил Развозжаев и поблагодарил горожан за помощь.

Губернатор подчеркнул, что массового загрязнения побережья в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их оперативно ликвидируют.

«Пока загрязнения незначительные, мы справляемся силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, Горхоза, Севприроднадзора и наших подведов», – продолжил он. Губернатор добавил, что назначены ответственные за каждую территорию. Также будет сформирована база волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму. «В первую очередь будем при необходимости привлекать их», – подчеркнул Развозжаев.

Он также отметил, что Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации – обследуется вся береговая линия.

Ранее из-за выброса мазута с аварийных танкеров на береговую линию режим ЧС был объявлен в Краснодарском крае и Крыму.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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