Мазут из Керченского пролива доплыл до Севастополя

В Севастополе обнаружено мазутное пятно 1,5×1,5 метра на входе в Балаклавскую бухту. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.

«Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации», – уточнил глава Севастополя.

Развозжаев дал поручение произвести сбор мазутного пятна.

Севастополь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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