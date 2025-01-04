В Крыму от мазута очищают 15 километров побережья

В Крыму спасатели очищают от вытекшего из аварийных танкеров мазута 15 километров береговой линии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ходе мониторинга было обнаружено два новых участка выброса нефтепродуктов. Один из них – в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 км. Второй загрязненный участок протяженностью более 4 км выявлен в районе природного заповедника «Опукский».

В МЧС отметили, что в Керченском проливе обследовано более 715 кв. км акватории и собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего на Кубани и в Крыму собрали более 86 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

В Краснодарском крае и в Крыму действует режим ЧС.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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