Опасных предметов под машиной у здания Заксобрания Севастополя не найдено

Опасных предметов под автомобилем около здания Заксобрания в Севастополе не нашли. Об этом сообщает ИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Движение в центре города на улице Ленина открыли. Общественный транспорт возобновил свою работу согласно расписанию.

Сегодня утром под днищем автомобиля, припаркованного у здания Заксобания в центре города, полицейские во время обхода обнаружили подозрительный сверток. Для его осмотра приезжали взрывотехники. Место оцепили, движение транспорта в центре города перекрыли.

Телеграм-каналы сообщали, что владельцем машины, под днищем которого нашли прикрепленный сверток, является бывший сенатор, депутат Закособрания Севастополя Сергей Колбин.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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