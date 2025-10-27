В Севастополе погибли 2 человека при крушении плавучего крана, 20 – травмированы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения плавучего крана в Севастополе, в результате чего двое человек погибли. Об этом сообщила пресс-служба городского главка ведомства.
«В результате трагедии погибло 2 человека, более 20 – получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», – уточнили в СК.
Предполагается, что ведомство по результатам расследования даст оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана.
Ранее о ЧП сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий инцидента. Причины произошедшего выясняются специальной комиссией.
Севастополь, Анастасия Смирнова
