В Севастополе погибли 2 человека при крушении плавучего крана, 20 – травмированы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения плавучего крана в Севастополе, в результате чего двое человек погибли. Об этом сообщила пресс-служба городского главка ведомства.

«В результате трагедии погибло 2 человека, более 20 – получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», – уточнили в СК.

Предполагается, что ведомство по результатам расследования даст оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана.

Ранее о ЧП сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий инцидента. Причины произошедшего выясняются специальной комиссией.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube