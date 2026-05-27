В Севастополе от ракетного удара ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали в результате комбинированной атаки ВСУ на Севстополь. Такие уточненные данные привел губернатор Михаил Развозжаев. Напомним, вооруженные формирования киевского режима ночью ударили по городу беспилотниками и дальнобойными ракетами Storm Shadow.

«По ситуации на Гоголя: к сожалению выяснилось, что есть два пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма», – говорится в сообщении Развозжаева в «Максе».

Губернатор предупредил, что на улице Гоголя начнет работать коптер оперативных служб для оценки ущерба. Ранее Развозжаев сообщил, что в районе улицы Гоголя ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось, а в соседних многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.

По его словам, на Ластовой площади ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Позднее губернатор уточнил, что здании ЦБ находились четыре человека, они не пострадали, поскольку окна были оклеены бронепленкой. Серьезно пострадал соседний восьмиэтажный многоквартирный дом, повреждены фасад, окна и балконы.

Развозжаев назвал целью атаки ВСУ на здание Центробанка дестабилизацию финансовой системы города. «Очевидно и то, что ничего не вышло – вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что жителям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, будет оказана помощь.

Севастополь, Наталья Петрова

