На севастопольских АЗС временно закончился бензин АИ-92 и АИ-95

В Севастополе сохраняется нехватка автомобильного топлива. На городских АЗС сетей АТАН и ТЭС временно нет бензина марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

По его словам, дизтопливо «Ультра» в наличии есть, но не на всех заправках. Поставки топлива ожидаются в течение дня, уточнил губернатор. Он попросил горожан отнестись к ситуации с пониманием.

«Сохраняются логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», – написал Развозжаев в «Максе». Он подчеркнул, что вопросы поставки топлива на Крымский полуостров на контроле Минэнерго и Минтранса России.

Напомним, неделю назад в Севастополе ввели ограничения на отпуск бензина на АЗС 20-ю литрами в один автомобиль или одну канистру из-за дефицита автомобильного топлива.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube