В Севастополе 3 июня возобновят свободную продажу бензина

В Севастополе сегодня, 3 июня, будет возобновлена свободная продажа практически всех видов автомобильного топлива на большинстве АЗС «ТЭС». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Он уточнил, что за ночь и утро городские власти смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

«Открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС «ТЭС» с 10 утра. АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра», – написал Развозжаев в своем канале в «Максе».

Губернатор при этом подчеркнул, что временные ограничения на продажу топлива – 20 литров на одну машину – продолжают действовать, как и ограничение на продажу в канистры. «Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей», – пояснил Развожаев.

Ранее сообщалось, что руководители Крыма и Севастополя доложили президенту России Владимиру Путину о проблемах с обеспечением автомобильным топливом на полуострове. Глава государства дал поручения профильным ведомствам, чтобы стабилизировать ситуацию.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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