Детские лагеря в Севастополе продолжат работу

Несмотря на ситуацию в Крыму, где по соображениям безопасности закрыли все детские лагеря, аналогичные учреждения в Севастополе продолжат работу, несмотря на возможные ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя – «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» – состоятся 24 и 25 июня», – сообщил он в «Максе».

Губернатор добавил, что принимаются все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Он отметил, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками электроснабжения.

Ранее стало известно, что все детские лагеря Крыма приостановили работу с 22 июня по 1 сентября. Минпросвещения России взяло на контроль ситуацию с приостановкой отдыха детей в Крыму, создан оперативный штаб.

По информации министерства, детей планово вывозят из «Артека» в места постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. «Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», – подчеркнули в Минобре. В ведомстве добавили, что заезд детей во Всероссийский детский центр «Алые паруса» отменен.

Родителей информируют о ситуации в индивидуальном порядке. В Минпросвещения уточнили, что им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что туроператоры находятся на связи с родителями и прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться в Крым. «В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов», – говорится в сообщении РСТ. По каждому случаю ведется индивидуальная работа с учетом пожеланий семей и имеющихся возможностей по размещению, передает «Интерфакс».

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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