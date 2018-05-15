Полина Гагарина загорает топлесс на Мальдивах

Певица Полина Гагарина отдыхает с семьей на Мальдивских острова и делится с поклонниками снимками, среди которых есть довольно откровенные.
Звезда часто публикует на своей странице в Instagram снимки в купальнике. Девушка гордится своей фигурой, для поддержания которой в прекрасной форме, по признанию самой певицы, ей приходится прикладывать немало усилий.
Самые откровенные кадры Гагарина доверила сделать своему супругу – профессиональному фотографу Дмитрию Исхакову.
Фоловеры артистки восхищаются ее фигурой и оставляют под фото топлесс в основном положительные комментарии. Впрочем, не обходится и без язвительных заявлений хейтеров, которые ругают Гагарину за откровенность и сравнивают с балериной Анастасией Волочковой. Некоторые считают, что певица сильно исхудала и теперь больше похожа на мальчика, чем на женщину.
Мале, Служба информации РИА «Новый день»
Мале. Другие новости 14.05.18
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