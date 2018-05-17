«Бабушку никто не обидит»: Пугачева дала сольный концерт впервые за девять лет

Певица Алла Пугачева впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Примадонна российской эстрады дала сольный концерт на ежегодном торжественном приеме в честь открытия VIII Петербургского Международного Юридического Форума.

В 2009 году Пугачева заявила, что больше не будет ездить на гастроли и выступать с концертами. Впрочем, певицу можно было увидеть на частных выступлениях или творческих вечерах. Однако Алла Борисовна предпочитала ограничиваться парой-тройкой своих хитов.

В этот раз примадонна дала полноценный концерт, исполнив нетленки «Миллион алых роз», «Свеча горела на столе», «Любовь похожая на сон». Певица упомянула, что у нее есть и новая программа. «Я ее всю жизнь собираю. Вряд ли вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку никто уже не обидит – будут все сидеть и хлопать», – заключила Пугачева.

«Вы знаете, почему вы меня любите? Потому что я вас люблю. Потому что я всю жизнь положила – на эти песни, на вас, – отметила певица. – Я сейчас живу по-другому. Это такое счастье – я другой жизни даже и не знала. Но сейчас я с удовольствием вспомню те песни, которые были для меня знаковыми».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 15.05.18

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