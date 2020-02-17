Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла. По словам звезды, никаких серьезных вмешательств в свою внешность она не делала.

«Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки», – заявила исполнительница телеканалу НТВ, указав на лоб и виски.

Нитевой лифтинг Пугачева назвала «ужасным» и добавила, что делала только легкие операции. «У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья – пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, все это – под местным наркозом, как косметическая операция», – пояснила певица.

Осенью прошлого года Алла Пугачева объявила об очередном перерыве своих концертных выступлений. Это заявление прозвучало в Минске, где после своего выступления примадонна отказалась выходить под овации своих поклонников.

Как ранее сообщал «Новый День», Пугачева жаловалась на проблемы со здоровьем. Певица рассказала, что ее организм дает сбой, ей трудно дышать, трудно ходить. Однако примадонна заявила, что «еще жива и должна жить ради маленьких детей».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.02.20

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