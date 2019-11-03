«Не кричите, я больше не выйду»: Алла Пугачева объявила 10-летнем концертном перерыве

Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева объявила об очередном перерыве своих концертных выступлений. Это заявление прозвучало в Минске на субботнем концерте в культурно-спортивном комплексе, где после своего выступления примадонна отказалась выходить под овации своих поклонников.

Певица заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет. «Вы все знаете – Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. И я бы очень хотела, чтобы этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили – думаю, приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80», – сказала 70-летняя артистка со сцены, слова которой цитирует РИА «Новости».

Как отмечает телеграмм-канал nemalahov, на этом же концерте зал долго не отпускал Пугачеву и просил ее выйти после выступления. Однако в микрофон из-за кулис прозвучало: «Не кричите, я больше не выйду. Я лежу на диванчике, сейчас мне принесут чаю…»

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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