Пугачева умчалась в Европу, чтобы проверить счета в офшорах и уладить вопросы с наследством

Этим летом Алла Пугачева отдыхала с семьей на европейских курортах. Певица взяла с собой всю семью – супруга Максима Галкина и детей Лизу и Гарри. Источник, близкий к звездной паре сообщил, что выбор стран для отпуска был не случайным, Примадонна улаживала финансовые вопросы.

Сначала Пугачева отправилась на Сардинию, а затем улетела на Кипр. Как рассказал инсайдер порталу Dni.Ru, Алла Борисовна отправились в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Этим объясняется необходимость присутствия всех членов семьи, в том числе и маленьких детей.

Кроме того, певица проверила состояние счетов в европейских банках и в офшорных зонах, где находится часть ее «многолетних трудовых накоплений». «.. она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках», – сообщил источник.

Как ранее сообщал «Новый День», Пугачева ранее пожаловалась на проблемы со здоровьем. Певица рассказала, что ее организм дает сбой, ей трудно дышать, трудно ходить. Однако Примадонна заявила, что «еще жива и должна жить ради маленьких детей». При этом Алла Борисовна все еще выступает на частных мероприятиях и собирается устроить грандиозный концерт на свой юбилей – в 2019 году Пугачевой стукнет 70 лет

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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