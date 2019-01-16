Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин прокомментировал данные о том, что примадонне стало плохо во время съемок телепередачи. По его словам, певица удалилась из студии не по состоянию здоровья.

«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду. <...> Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать», – заявил шоумен в интервью изданию «Телепрограмма».

Артист призвал не верить слухам и добавил: «Короче, все хорошо!».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачева покинула съемки передачи, посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Якобы у певицы приключился приступ удушья из-за аллергической реакции на искусственный снег.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

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