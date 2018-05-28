Чем русские девушки притянули к себе Джонни Деппа: откровения звезды Голливуда

Прилетевший в Москву для выступления в составе группы Hollywood Vampires голливудский актер и музыкант Джонни Депп поведал журналистам, что ему нравится в русских девушках.

Артист признался, что его привлекают особые славянские черты лица. Однако, подчеркнул Депп, самое главное для него то, что у девушек в России в глазах видна «тысячелетняя культура нации». Актер отметил, что именно это сильно притягивает его к россиянкам.

Депп также поделился впечатлениями от российской столицы. По его признанию, Москва изменилась в последнее время и стала походить на Париж, передает «Пятый канал».

Актер прилетел в столицу накануне концерта в спорткомплексе «Олимпийский». Сегодня, 28 мая он выступит в составе группы Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Пери. Вчера Депп прогулялся по центру Москвы, побывал в квартире поэта Владимира Маяковского и сфотографировался с бюстом Сталина. Артист признался, что хотел бы посетить мавзолей Ленина и магазин русских музыкальных инструментов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.05.18

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