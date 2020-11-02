Джонни Депп проиграл тяжбу с британским таблоидом

Джонни Депп проиграл дело об избиении бывшей супруги Эмбер Херд. Актер обвинял таблоид Sun в клевете и требовал компенсации. Однако суд встал на сторону газеты.

В 2018 году в Sun вышла статья, где сообщалось, что Депп избивал свою жену Эмбер Херд. В публикации говорилось, что актер несколько дней подвергал супругу физическому насилию, при этом он якобы употреблял наркотики и пил много алкоголя.

Депп подал на газету в суд и потребовал возместить ущерб, нанесенный его репутации. Лондонский суд вынес вердикт – то, что опубликовали ответчики, среди которых Sun и издания группы News Group Newspapers, является в основном верным. «Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца», – отметил судья Эндрю Никола. Суд также отказал актеру в компенсации.

Напомним, в мае 2016 года Эмбер Херд обвинила Деппа в том, что он регулярно избивает ее, постоянно находясь под воздействием алкоголя и наркотиков. После развода суд запретил Деппу приближаться к ней ближе, чем на 90 метров. Позже актер обвинил в насилии экс-супругу и потребовал 50 млн долларов. При этом Депп предоставил видео, на которых бывшая возлюбленная его избивает.

Лондон, Зоя Осколкова

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