Джонни Депп требует 50 млн долларов от экс-супруги за пережитое насилие

Скандал между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд развернулся с новой силой. Теперь актер обвинил в насилии экс-супругу и потребовал 50 млн долларов. При этом Депп предоставил видео, на которых бывшая возлюбленная его избивает.

Актеры поженились в 2015 году, но через 18 месяцев развелись. Херд заявила, что муж ее регулярно избивал, находясь под действием алкоголя и наркотиков. Бывшие жены Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер заявили, что ранее актер не поднимал на них руку. В защиту отца выступила и Лили-Роуз. Обвинения Херд сильно ударили по карьере самого знаменитого голливудского пирата. Его последние проекты были холодно приняты публикой и критиками.

При этом Эмбер Херд активно развивала скандал и выступала в качестве борца с насилием против женщин в целом. Она называла бывшего мужа чудовищем, а также демонстрировала ссадины и синяки, полученные якобы от рукоприкладства супруга.

Теперь же история взаимоотношений актеров сделала неожиданный поворот, пишет Daily Mail. Депп заявил, что это он страдал от избиений жены, кроме того, она изменяла ему с Илоном Маском. Актер предоставил 87 видео в доказательство своих слов. Ролики не попали в Сеть, однако была опубликована видеозапись, на которой Херд признает, что ударила мужа, а также называет его слюнтяем.

На фоне новой информации в соцсетях появился хештег #JusticeForJohnnyDepp (СправедливостьДляДжонниДеппа). Выступающие в защиту актера пользователи называют Херд абьюзером и требуют уволить ее из картины «Аквамен-2».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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