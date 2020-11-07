Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях» из-за скандала с бывшей женой

Джонни Депп не будет исполнять роль волшебника в картине «Фантастические твари». По словам актера, об этом его попросила студия Warner Bros.

О решении уйти из франшизы Депп написал в своем Instagram. «Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех, кто дарил мне поддержку и был мне предан. Я был тронут многочисленными словами любви и заботы, особенно в последние дни. Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что меня попросили отказаться от роли Грин-де-Вальда в серии фильмов «Фантастические твари», и я уважаю эту просьбу и соглашаюсь пойти на это», – сообщил актер.

Ранее стало известно, что Депп проиграл суд с таблоидом The Sun, который напечатал статью о рукоприкладстве актера в отношении супруги Эмбер Херд. Депп обвинил газету в клевете и потребовал возместить ущерб, нанесенный его репутации. Лондонский суд вынес вердикт – то, что опубликовали ответчики, является в основном верным.

В своем обращении актер также заявил о планах добиться справедливости, он намерен подавать апелляцию на решение суда.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 02.11.20

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