На звезду Голливуда Джонни Деппа подали в суд за пьяное избиение

Знаменитого голливудского актера Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы фильма «Город лжи». Соответствующее заявление в суд подал менеджер по подбору локаций Грег Брукс. Истец утверждает, что Депп избил его, а продюсер ленты уволил за отказ подписать документ об отсутствии претензии к компании и необращении в суд, сообщают американские СМИ.

Брукс сообщил, что в апреле прошлого года он встретил актера в пьяном виде, тот якобы стал выкрикивать оскорбления и дважды ударил члена съемочной группы в грудь. По его утверждению, Депп предложил ему ударить в ответ в лицо, обещая за это 100 тысяч долларов. Потасовка завершилась после вмешательства телохранителей артиста, которые увели его.

Напомним, в мае 2016 года экс-жена актера Эмбер Хёрд обвинила Деппа в том, что он регулярно избивает ее, постоянно находясь под воздействием алкоголя и наркотиков. После развода суд запретил Деппу приближаться к ней ближе, чем на 90 метров.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 10.07.18

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