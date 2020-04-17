Джонни Депп впервые появился в соцсетях и набрал почти 2 млн подписчиков

Голливудский актер Джонни Депп опубликовал первый пост в Instagram. На страничку знаменитости подписались 1,8 млн человек менее чем за сутки.

56-летний актер посвятил первый пост коронавирусу, который назвал «невидимым врагом». В видеоролике Депп говорит, что прежде у него не было особенных причин заводить аккаунт в соцсети, но теперь «время пришло».

Он призвал пользователей, находящихся в самоизоляции, проводить время с пользой. «Создайте сегодня что-нибудь, что принесет пользу вам и другим завтра. Сделайте что-то, что поможет украсить чей-то день. Рисуйте, читайте, думайте, учитесь, снимайте кино на смартфон, играйте на музыкальных инструментах, если играете. Если нет – найдите пару уроков», – посоветовал актер.

Депп также сообщил, что несколько лет записывал свой музыкальный альбом совместно с бывшим гитаристом The Yardbirds Джеффом Беком и представил кавер-версию композиции «Isolation» Джона Леннона.

Париж, Зоя Осколкова

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